Barack Obama, il messaggio di auguri per Michelle: "Sei la mia star" (Di venerdì 17 gennaio 2020) In occasione del compleanno dell'ex first lady Michelle Obama, suo marito Barack le ha dedicato un tenero messaggio via social che ovviamente ha fatto il pieno di like: l'ex Presidente l'ha definita "la sua star". Michelle Obama e Barack L'amore è alle stelle tra Michelle Obama e suo marito Barack Obama: in occasione del 56esimo compleanno dell'ex first lady l'ex presidente le ha scritto un tenero messaggio via social: "In ogni scena, sei la mia star. Tanti auguri piccola!" Il post ha fatto il pieno di like da parte dei fan di tutto il mondo. Solo pochi giorni fa in Italia si era parlato della possibilità di avere presto l'ex First lady tra i tanto attesi ospiti del Festival di Sanremo 2020.

