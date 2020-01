Bankitalia, nel 2020 crescita a +0,5%. A Palazzo Chigi incontro sindacati-Governo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le stime di dicembre di Bankitalia prevedono una crescita del +0,5% nel 2020. A Palazzo Chigi incontro tra i sindacati e il Governo. ROMA – Le stime di dicembre di Bankitalia prevedono una crescita del +0,5% nel 2020. Numeri, precisano da via Nazionale, dovuti ad “un’intonazione più espansiva della politica monetaria e dalle migliorate condizioni sui mercati finanziari italiani. Fattori che compensano la maggiore debolezza del quadro internazionale“. Nell’ultimo trimestre crescita pari a zero crescita pari a zero nell’ultimo trimestre del 2019. Dopo una piccola ripresa avuta nel terzo, la fine dello scorso anno non è stata positiva per il nostro Pil. “Le famiglie italiane – si legge nel comunicato riportato da Repubblica – hanno continuato ad aumentare i consumi anche se in in maniera più bassa rispetto al trimestre ... Leggi la notizia su newsmondo

