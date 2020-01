Bambina 13enne incinta in Russia: amichetto di 10 anni presunto padre (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sconcerto in Russia, dove una Bambina di 13 anni è rimasta incinta e il presunto padre sarebbe un amichetto di soli 10 anni. I fatti sono avvenuti nella città di Krasnoyarsk, nella regione della Siberia Centrale, e attualmente la 13enne starebbe pensando di portare avanti la gravidanza supportata dalla propria famiglia. Al momento tuttavia, la polizia russa ha avviato delle indagini per andare a fondo della vicenda, non ritenendo plausibile che il padre possa essere il bambino decenne. Bambina rimane incinta in Russia Stando a quanto riportato dall’emittente televisiva locale TBK i due bambini sarebbero compagni di giochi fin da quando erano molto piccoli ma frequenterebbero due diverse scuole della città siberiana. Proprio la scuola frequentata dalla 13enne ha dichiarato che offrirà tutto il supporto necessario alla polizia e alla famiglia del piccola. Nel frattempo, la polizia ... Leggi la notizia su notizie

