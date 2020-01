Bake Off Italia – All Stars Battle: vince Patrizia Ave (Di sabato 18 gennaio 2020) Patrizia Ave Patrizia Ave ha vinto la Bake Off Italia – All Stars Battle, secondo torneo del programma di Real Time che ha riportato in video i vecchi concorrenti. I giudici Ernst Knam e Damiano Carrara, orfani di Clelia D’Onofrio, hanno scelto lei perchè è stata tra tutti i partecipanti quella che in questi anni è migliorata di più, riuscendo a superare molti dei propri limiti, O, almeno, provandoci. Bake Off Italia – All Stars Battle: la migliore tra i migliori è Patrizia Ave Patrizia, casalinga di Cesano Maderno che ha preso parte alla terza edizione di Bake Off Italia nel 2015, classificandosi seconda, era stata scelta da Ernst Knam per la sua squadra rosa, ed il re del cioccolato ha sempre creduto in lei, cercando di spronarla il più possibile e farle sconfiggere quell’ansia atavica che, da sempre, ha accompagnato ogni sua preparazione. Poco convinta delle ... Leggi la notizia su davidemaggio

