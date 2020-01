Bake Off Italia - All Stars Battle, ultima puntata: il vincitore è... (Di venerdì 17 gennaio 2020) ultima puntata per il nuovo spin-off di Bake Off Italia, All Stars Battle, in onda questa sera - venerdì 17 gennaio - dalle 21.10 su Real Time (DTT, 31) con la conduzione di Flavio Montrucchio. Il suo arrivo sotto al tendone del baking show più longevo di Discovery è stata una boccata di aria fresca, vista la capacità di gestire la gara con precisione e dolcezza, senza manierismi, ma con sincera empatia.Bake Off Italia - All Stars Battle, ultima puntata: il vincitore è... pubblicato su TVBlog.it 17 gennaio 2020 08:00. Leggi la notizia su blogo

