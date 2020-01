Bake Off Italia - All Stars Battle: la vincitrice è Patrizia Ave (Di sabato 18 gennaio 2020) La migliore delle migliori proclamata nell'ultima puntata del torneo Bake off Italia - All Stars Battle è Patrizia Ave. E' stata la seconda classificata della terza edizione mentre questa volta ha avuto la meglio su Malindi Donvito (quinta edizione) e Francesca Tiranti (quarta edizione). Per la prima volta 3 donne sono arrivate alla finale nella storia di Bake Off Italia.Nell'ultima prova dedicata ai cavalli di battaglia delle concorrenti, Patrizia si è distinta convincendo Ernst Knam e Damiano CarraraBake Off Italia - All Stars Battle: la vincitrice è Patrizia Ave pubblicato su TVBlog.it 17 gennaio 2020 22:50. Leggi la notizia su blogo

