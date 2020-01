Bagnoli, lunedì parte la bonifica: lo conferma il sindaco De Magistris (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La prossima settimana comincerà la bonifica a Bagnoli. Lo ha confermato il sindaco Luigi De Magistris nel corso della trasmissione Barba&Capelli in onda su Radio CRC. “lunedì si entra nel vivo, le prime ruspe arriveranno a Bagnoli per iniziare la bonifica”, ha spiegato il primo cittadino. L’inizio delle bonifiche nel 2020 sarà illustrato dettagliatamente in una conferenza stampa. Il programma prevede la rimozione dell’amianto dall’ex Italsider di Bagnoli, oltre che l’asportazione della colmata a mare. Un lavoro che costerà 20 milioni di euro e durerà circa un anno e quattro mesi. “Abbiamo compiuto un altro passo in avanti nella direzione delle bonifiche delle aree inquinate site a Bagnoli. La mia priorità è riconsegnare quella zona ai napoletani, al più presto. Le ruspe sono ... Leggi la notizia su anteprima24

