Baby Yoda e George Lucas: Chewbacca commenta la foto più dolce di sempre (Di venerdì 17 gennaio 2020) Baby Yoda e George Lucas sono ritratti in uno scatto realizzato sul set di The Mandalorian: ecco la reazione dell'interprete di Chewbacca. Baby Yoda e George Lucas sono ritratti in un'adorabile foto condivisa da Jon Favreau, showrunner della serie The Mandalorian, e ora Joonas Suotamo, interprete di Chewbacca, ha commentato lo scatto con una battuta molto ironica legata alla saga di Star Wars. L'attore, ancora una volta, ha dimostrato il suo senso dell'umorismo condividendo una battuta legata alla storia del suo personaggio nell'universo creato da George Lucas. Joonas Suotamo ha infatti scritto sui social media: "Il Creatore e il Piccolo sembra si stiano divertendo più di quanto abbiamo fatto noi durante la Rotta di Kessel!". L'interprete di Chewbacca ha accompagnato la didascalia ... Leggi la notizia su movieplayer

TYWX_ : Jajajsjsjsjsjsj baby yoda en el cuerpo de kermit parece E.T. - Noovyis : (Baby Yoda e George Lucas: Chewbacca commenta la foto più dolce di sempre) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Baby Yoda e George Lucas: Chewbacca commenta la foto più dolce di sempre -