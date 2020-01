AZ Alkmaar-Willem II e altre partite del sabato, Eredivisie (Di venerdì 17 gennaio 2020) AZ Alkmaar-Willem II, Fortuna Sittard-Vitesse e Twente-Groningen sono tre partite di Eredivisie e si giocano sabato: pronostici. FORTUNA SITTARD – VITESSE sabato ore 18:30 Dopo le dimissioni di Leonid Slutski, la Vitesse aveva pensato di puntare su Edward Sturing, il quale ha inizialmente declinato l’offerta ricevuta. La panchina è stata affidata per alcune settimane a Joseph Oosting, allenatore della formazione riserve. Poi, però, Sturing ha cambiato idea, convinto da una parte della società. Il direttore tecnico del club di Arnhem, Mo Allach, stava provando a ingaggiare Fred Rutten e pensava di avere carta bianca: essendosi sentito delegittimato, ha deciso di andare via. La situazione della Vitesse, insomma, è decisamente caotica. Il Fortuna Sittard – reduce da sette vittorie casalinghe consecutive e, più in generale, da otto risultati utili ... Leggi la notizia su ilveggente

Alkmaar Willem Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Alkmaar Willem