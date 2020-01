Avvelenato da un topocida: cane salvato in extremis dai volontari (VIDEO) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – E’ stato salvato in extremis dai volontari della Lega Nazionale per la Difesa del cane di Benevento, il povero cagnolino di razza simil Golden Retriever che è stato recuperato nel pomeriggio di ieri in contrada Scafa. Il cane respirava a fatica quando è stato portato nella clinica veterinaria che gli ha salvato la vita. “Avvelenato da un topocida” – affermano i volontari dell’Associazione – “ma per fortuna si trova fuori pericolo“. Infatti, proprio questo pomeriggio è stato dimesso dopo 24 ore di osservazione ed è in attesa di uno stallo o, ancor meglio, di una famiglia che possa occuparsi di lui con amore. “I dottori hanno fatto diversi esami del sangue, radiografie e flebo – aggiungono gli operatori. – Adesso sta decisamente meglio ma dovrà fare comunque una terapia ... Leggi la notizia su anteprima24

