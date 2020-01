Aveva l’intestino nel petto, salvato neonato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Quando è venuto alla luce Aveva l’intestino nel petto, perché a causa di un’ernia diaframmatica gli organi addominali stavano dentro il torace. Ma grazie a “un intervento complesso e tra i pochi in Italia, effettuato al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena“, il piccolo è stato salvato dall’équipe di Chirurgia pediatrica dell’azienda ospedaliero-universitaria senese, diretta da Mario Messina, in collaborazione con l’ospedale di Arezzo dove è nato. “I colleghi di Arezzo si sono subito resi conto del problema – spiega Messina – e si sono attivati per stabilizzare il distress respiratorio del bambino, mettere in sicurezza il piccolo e organizzare il trasferimento a Siena. Il neonato è stato operato in toracoscopia, una procedura chirurgica mininvasiva che con tre fori nell’addome, due da 3 millimetri e uno da 5 ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

