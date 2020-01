Avete mai visto la sorella di Antonella Clerici? Sono identiche [FOTO] (Di venerdì 17 gennaio 2020) Cristina Clerici è la sorella minore della famosa conduttrice Antonella. A presentarla, la sorella stessa, che, ai microfoni del Maurizio Costanzo Show l’ha definita la “sua coscienza”. Chi è Cristina, la sorella di Antonella Clerici FOTO Cristina Clerici è la sorella minore di Antonella. Sempre attenta a proteggere la sua vita privata, di lei si hanno pochissime informazioni: la donna ha quattro anni in meno rispetto alla sorella e di professione fa la psicologa. Le due hanno un bellissimo rapporto e la stessa Antonella, in una vecchia intervista aveva rivelato: “Non avendo più la mamma, con cui avevo un grande rapporto conflittuale, e avendo un rapporto molto affettuoso con mio papà, forse il rapporto più stretto in assoluto, cioè la mia confondete, è mia sorella: è anche la mia prima critica, mia sorella è un po’ la mia coscienza!” Per poi aggiungere:“Lei è ... Leggi la notizia su velvetgossip

