Avellino, per Parisi c’è la fila: domani l’incontro con la società (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – 18 presenze, 4 gol e un assist. Questi i numeri di Fabiano Parisi alla prima volta nel campionato di Serie C. L’esterno di Serino, pupillo di Ezio Capuano, è finito nel mirino di diversi club di A e B. Tra questi figura la Salernitana che avrebbe mosso i primi sondaggi per il classe 2000. Qualche timido sondaggio è stato avanzato dal Parma. Nelle prossime ore l’agente di Parisi, Mario Sinno, incontrerà i vertici societari dell’Avellino. Al momento nessuna cessione imminente per il giocatore. Ogni tipo di discorso sarà rinviato al prossimo giugno. L'articolo Avellino, per Parisi c’è la fila: domani l’incontro con la società proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

