Autostrade-M5S, è scontro totale | “Da azienda modo di fare indecoroso” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il viceministro dello Sviluppo Economico M5S Stefano Buffagni replica all’ad Autostrade Tomasi: “Il governo non si fa ricattare, vedono come favore una cosa che dovrebbe essere la normalità. Cosa hanno fatto in questi anni? Modi di fare indecorosi” Non basta il passo in avanti fatto da Autostrade per evitare la revoca delle concessioni: con il … L'articolo Autostrade-M5S, è scontro totale “Da azienda modo di fare indecoroso” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

fattoquotidiano : Revoca più vicina - M5S contro i dem sul negoziato, ma Conte è pronto ad accelerare. Renziani contrari: “Non passer… - battistabd : RT @carlakak: Patuanelli(M5S) “La revoca è la conseguenza dei 43 morti nel crollo del ponte Morandi”. L’ad di Aspi (Gruppo Benetton): “Senz… - 053_Vince : RT @carlakak: Patuanelli(M5S) “La revoca è la conseguenza dei 43 morti nel crollo del ponte Morandi”. L’ad di Aspi (Gruppo Benetton): “Senz… -