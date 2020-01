Autobus perde il controllo: auto schiacciata contro il cancello di un’abitazione (Di sabato 18 gennaio 2020) Un auto si è visto piombare addosso un autobus delle Ferrovie del Gargano, l’impatto è stato violentissimo- Terribile scontro tra un auto e un grosso autobus delle Ferrovie del Gargano. E’ successo in località Giardinetto, tra Foggia ed Orsara di Puglia. Ci sono due morti che si trovavano sull’auto. Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio … L'articolo autobus perde il controllo: auto schiacciata contro il cancello di un’abitazione proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

salviamoroma : #Roma blocco #Diesel #autobus perde #gasolio in via Cavour - Iliklimited : RT @mazzettam: Si vede proprio che a #Torino i vigili non han niente da fare, se si spendono soldi e personale per servizi assurdi e inutil… - MarcoCampa10 : RT @mazzettam: Si vede proprio che a #Torino i vigili non han niente da fare, se si spendono soldi e personale per servizi assurdi e inutil… -