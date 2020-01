Australian Open 2020: Lorenzo Musetti e Lorenzo Giustino approdano al turno decisivo delle qualificazioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Buone notizie per l’Italia dalle qualificazioni agli Australian Open 2020 di tennis, in corso a Melbourne: Lorenzo Musetti e Lorenzo Giustino superano il secondo turno e passano al match decisivo per l’ingresso nel tabellone principale. Musetti supera in rimonta per 6-7 (6) 6-4 7-5 il romeno Marius Copil, mentre Giustino batte, sempre in rimonta, per 6-7 (4) 6-2 6-4, il tedesco Yannick Maden. Nell’incontro decisivo Musetti affronterà l’olandese Tallon Griekspoor, numero 175, mentre Giustino sfiderà l’argentino Marco Trungelliti, 202 ATP. Musetti (361 ATP), che aveva ottenuto una wild card per disputare le qualificazioni, supera il numero 151 al mondo, il romeno Marius Copil, dopo due ore e ventisei minuti, con lo score di 6-7 (6) 6-4 7-5, risalendo oltretutto dallo 0-3 non pesante nella frazione decisiva. Il primo set vede i servizi grandi protagonisti, ... Leggi la notizia su oasport

