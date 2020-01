Attacco Iran alle basi Usa: feriti militari americani/ Smentito il tweet di Trump (Di venerdì 17 gennaio 2020) Attacco Iran alle basi Usa: feriti militari americani e trasferiti in Germania e in Kuwait per le cure. Smentito il tweet del presidente Trump Leggi la notizia su ilsussidiario

Agenzia_Ansa : #Iran, #Khamenei: '#Trump è un pagliaccio' 'Il dialogo sul #nucleare è un inganno'. Manifestazioni filo-governative… - fattoquotidiano : Usa-Iran, 11 militari feriti nell’attacco missilistico dell’8 gennaio contro una base in Iraq. Trump aveva twittato… - Agenzia_Ansa : #Iran, #Khamenei: '#Attacco agli Usa dalle mani di Allah' Ricoverati undici soldati americani dopo il raid dell'8 g… -