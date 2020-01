Atalanta, ufficiale l’acquisto a titolo definitivo di Zapata: i dettagli (Di venerdì 17 gennaio 2020) Atalanta, il club bergamasco ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo di Zapata Colpo di mercato per l’Atalanta. Non si tratta di un nuovo arrivo ma di una permanenza. Il club di Percassi ha infatti acquisito a titolo definitivo Duvan Zapata. Ecco il comunicato della società. «L’Atalanta B.C. comunica, con grande soddisfazione, di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo, del calciatore Duván Zapata dall’U.C.Sampdoria. Si tratta di un investimento importante che rappresenta, per il club nerazzurro, la manifesta volontà di mantenere alto il livello tecnico della Prima Squadra e di affrontare, con sempre maggior entusiasmo, il Campionato di Serie A e le sfide di Champions League». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : Ufficiale: l'#Atalanta riscatta Duvan #Zapata dalla #Sampdoria ?? - Atalanta_BC : ?? La prima intervista ufficiale di Mattia #Caldara: 'Sono emozionato, felice di essere qui' ?? ?? Mattia Caldara's fi… - PieAgo95 : UFFICIALE - Duban #Zapata è tutto nerazzurro. Esercitata l’opzione, il colombiano è dell’#Atalanta #LBDV… -