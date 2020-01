Ashley Young ha scelto l’Inter: visite mediche e prime parole (Di venerdì 17 gennaio 2020) Presentatosi con un look del tutto casual, Ashley Young è atterrato nelle scorse ore all’aeroporto di Malpensa. Presto sarà sottoposto alle prime visite mediche, dopodiché apporrà la propria firma con il club nerazzurro. L’esterno del Manchester United rappresenta per Antonio Conte il primo rinforzo di gennaio. Nel contempo, si continuano a definire le trattative per lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Si tratta peraltro di ore decisive anche per Christian Eriksen, il cui agente ha già avuto contatti con Beppe Marotta in attesa del via libera definitivo dal Tottenham. Le prime parole di Ashley Young “È la prima volta che mi trovo a Milano ed è davvero una bella giornata”. Queste sono dunque state le prime parole di Ashley Young, pronto a dare inizio a questa sua nuova avventura all’Inter. Dopo aver detto addio al Manchester United, il ... Leggi la notizia su notizie

FabrizioRomano : Ashley Young all’Inter, affare fatto: 1,5 milioni di euro nelle casse del Manchester United e giocatore atteso a Mi… - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter accoglie #Young L'inglese è atterrato a #Milano FOTO e VIDEO - MarcoBovicelli : #Inter, terminata la prima parte di visite al Coni per Ashley #Young: ora la seconda parte all’Humanitas e poi la f… -