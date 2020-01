“Arriva lei!”. C’è Posta per te, una regina per Maria De Filippi. E l’attesa sale (Di venerdì 17 gennaio 2020) C’è Posta per te torna sabato 18 gennaio 2020. Dopo Johnny Depp, Luca Argentero e Cristina Marino, Maria De Filippi, per anche la seconda puntata, avrà due ospiti molto amati dal pubblico. Il primo ospite è Can Yaman, l’ attore turco. interverrà in studio per regalare un sorriso al destinatario della Posta. In attesa di conoscere la fortunata che potrà vedere da vicino il suo beniamino, si è venuti a sapere che, in questi giorni l’interprete di Ferit Aslan, è stato chiamato al servizio obbligatorio di leva in Turchia. Per un periodo di un mese dunque, Can Yaman sarà impegnato con i suoi commilitoni, come testimoniato da una foto circolata solo qualche giorno fa che lo vede tranquillamente a pranzo con i suoi compagni. In attesa di conoscere l’identità degli altri ospiti della seconda puntata, ricordiamo che, la puntata d’esordio di C’è Posta per te, ha ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

that80swhore : Forse sono io che sbaglio ma non mi sembra corretto che la bibliotecaria si metta ad urlare parlando al telefono ma… - PepperFlower : Sto aspettando dall'ortopedico. Arriva lei sulla TL. Difficile mantenere il contegno necessario. Soffio il naso più… - _hellotetectif : La Elia sarà esagerata ma almeno ci regala trash, mi stavo annoiando da un quarto d'ora e ora arriva lei con le sue… -