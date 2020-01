Arriva «Cine34» che trasmette solo il meglio del cinema italiano - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Lorenza Sebastiani Dai classici agli spaghetti western e alla commedia 24 ore su 24 Lorenza Sebastiani Mediaset punta sul cinema italiano, per nostalgici e appassionati. Da lunedì 20 gennaio su canale 34 troveremo Cine34, nuova realtà free targata Biscione, che trasmetterà solo film italiani, 24 ore su 24. Titoli di genere, d'autore e popolari, tratti da una library Mediaset di 2672 film, di cui 446, dagli anni 40 ad oggi, mai visti prima in tv. Da Bandidos di Massimo Dallamano a Black Killer di Carlo Croccolo, con Klaus Kinski. E ancora superclassici tutti da rivedere, come Ladri di Biciclette o pietre miliari dell'horror come Profondo Rosso, fino a pellicole come Lo chiamavano Trinità, il più nostrano Spaghetti Western. Insomma, Mediaset Extra- canale che fino a ieri era sul 34 - dal 18 gennaio passa al canale 55, per lasciare spazio a una realtà innovativa, seppure nel suo ... Leggi la notizia su ilgiornale

Lopinionista : Arriva il nuovo canale Mediaset ‘Cine34’, in programmazione solo film italiani - programmitvoggi : Arriva il nuovo canale Mediaset ‘Cine34’, in programmazione solo film italiani - Cinetvlandia : #Cine34 in arrivo sul digitale terrestre in chiaro un canale tematico interamente dedicato al #cinemaItaliano… -