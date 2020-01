Arezzo, la scelta di Gloria: rimane nel paesino di 70 anime e riapre negozio di alimentari (Di venerdì 17 gennaio 2020) La storia di Gloria Fani, 30enne di Corezzo, uno degli abitati nel territorio del comune di Chiusi della Verna, piccolo borgo toscano della provincia di Arezzo. “Chiudere il negozio significava perdere un punto di riferimento importante per il paese e così ho deciso di buttarmi in questa avventura” ha spiegato. Una doppia scelta coraggiosa: rimanere nel paesino di origine con poche decine di abitanti da dove tutti gli altri scappano e riaprire l’unico negozio di alimentari ridando speranza a chi resta. È la storia di Gloria Fani, 30enne di Corezzo, uno degli abitati nel territorio del comune di Chiusi della Verna, piccolo borgo toscano della provincia di Arezzo, nel centro del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Una decisione in parte dovuta al caso e in parte a una scelta di vita. L’occasione infatti si è presentata per lei quando ha scoperto che l’antica proprietaria del ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Arezzo, la scelta di Gloria: rimane nel paesino di 70 anime e riapre negozio di alimentari - LucianoOgnibene : RT @massimogiorgi5: @danielaranieri Se il canale 2 della Rai @GenSangiuliano viene alla stazione di Firenze troverà Hotel Leopolda, ad Arez… - massimogiorgi5 : @danielaranieri Se il canale 2 della Rai @GenSangiuliano viene alla stazione di Firenze troverà Hotel Leopolda, ad… -