Ares: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ares: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce Amate le storie cupe e ricche di suspense? Allora Ares potrebbe fare al caso vostro. La serie televisiva olandese, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 17 gennaio 2020, è stata diretta da Giancarlo Sanchez con Michiel ten Horn e sembra già avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico. La fiction dai toni horror promette grandi colpi di scena e una trama davvero avvincente fatta di misteri, enigmi e pericolosi incontri. L’opera inoltre ha potuto contare sulle musiche di Jesper Ankarfeldt, la fotografia di Stephan Polman e Joris Kerbosch mentre il montaggio è stato affidato a Herman P. Koerts. Ma vediamo insieme la sinossi di Ares! Ares: trama e anticipazioni serie tv. Quando esce Come già detto in apertura di articolo, è possibile guardare Ares sulla piattaforma a pagamento Netflix ... Leggi la notizia su termometropolitico

Ares trama Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ares trama