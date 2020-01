Ares su Netflix dal 17 gennaio, trama e cast della serie horror olandese (Di sabato 18 gennaio 2020) Ha debuttato venerdì 17 gennaio, la prima stagione di Ares su Netflix, un horror ambientato nei Paesi Bassi che mescola esoterismo e complottismo. Con un'ambientazione che sembra alludere a Eyes Wide Shut di Kubrik, la serie in 8 episodi racconta la storia di una giovane ed ambiziosa studentessa di Amsterdam, decisa a farsi accettare nell'élite della città e per questo pronta ad entrare in una setta esclusiva, Ares, che nasconde un terribile segreto. La brillante Rosa, studentessa universitaria che viene da un contesto familiare difficile, si lascia affascinare dalla società misteriosa guidata da leader che sottopongono i nuovi adepti a test sadici e riti di iniziazione terrificanti. Ma mentre Rosa si unisce alla setta, facendosi marchiare a fuoco col simbolo della società segreta, un altro novizio scompare, gettando i leader di Ares nel panico. La serie creata da Pieter ... Leggi la notizia su optimaitalia

