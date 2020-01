Apple Tv+ il catalogo: inserita Little America (Di venerdì 17 gennaio 2020) Apple Tv+ il catalogo originali – Dal 1° novembre è attivo in Italia e in altri 99 paesi il servizio di streaming Apple Apple Tv+, si tratta di una piattaforma con all’interno produzioni originali come serie tv, film (prossimamente), show per ragazzi e d’animazione. Le serie tv saranno rilasciate sia in formato cofanetto che nella formula 3 episodi al momento del rilascio più episodio settimanale. Al momento le serie tv presenti su Apple Tv+ sono solo originali quindi non è inclusa una differenziazione come quelle presenti su altri cataloghi. Il catalogo dedicato a Apple Tv+ è aggiornato senza alcuna periodicità e senza alcun collegamento con la piattaforma. Per dubbi sul funzionamento del servizio, sul catalogo vi invitiamo a rivolgervi direttamente alla piattaforma. Prossimamente 7 Febbraio Mythic Quest: Raven’s Banquet, stagione 1 (Completa) 14 Febbraio Visible: out ... Leggi la notizia su dituttounpop

