Antonella Elia come l’Isola dei Famosi | Guerra con Fernanda Lessa al GF Vip

Antonella Elia in Guerra con Fernanda Lessa al GF Vip. Il caratterino visto e irruento di Antonella sembra tornare a galla proprio come quando era sull'Isola dei Famosi. Cosa sta succedendo nelle ultime ore nella casa? Il caratterino di Antonella Elia è un fiume in piena tanto che, nella casa del Grande Fratello Vip dopo

trash_italiano : ANTONELLA ELIA SPIETATA ?? #GFVIP - GrandeFratello : Nel nostro #GFVIP abbiamo la regina assoluta dell’entusiasmo… di chi parliamo? Di Antonella Elia ?????? - domeniconaso : Che essere umano complesso e meraviglioso che è Antonella Elia. In ogni sua frase c’è un pizzico di umana sofferenza. #GFVIP -