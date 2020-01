Anticipazioni Una Vita dal 19 al 24 gennaio: Samuel smaschera Telmo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Samuel fa a Telmo una rivelazione pericolosa Nel corso della prossima settimana, durante le nuove puntate di Una Vita, Celia sospetta che Lucia, la quale dimostra di essersi allontanata da Samuel, possa nutrire un sentimenti nei confronti di un altro uomo. La Alvarado ora è certa che Telmo non abbia … L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 19 al 24 gennaio: Samuel smaschera Telmo proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

KontroKulturaa : U&D Anticipazioni trono over: Barbara fa una gaffe, Veronica si vendica di Armando - - IOrzo : Ieri non avevo le forze per esprimermi, ma una cosa su #DonMatteo12 la volevo dire: questa stagione è partita propr… - Teleblogmag : Una Pasqua molto particolare. -