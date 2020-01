Anticipazioni Trono Over, Tina e Gemma ai Ferri Corti, Segnalazione su Armando! (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nella prossima puntata di Uomini e Donne, secondo quanto riportano le Anticipazioni, ci saranno molti colpi di scena. Innanzitutto vedremo un nuovo scontro tra Tina e Gemma, inoltre per Armando Incarnato ci sarà una nuova Segnalazione e poi ancora Anna e Mattia avranno delle incomprensioni. Ecco quindi cosa vedremo nel Trono Over. Le nuove registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne sono appena terminate e noi possiamo anticiparvi i fatti più salienti che presto vedremo in onda. Innanzitutto ci sarà un nuovo scontro tra Tina e Gemma, ormai i loro siparietti sono il sale del programma quindi niente di nuovo. Nello specifico l’opinionista attaccherà la Dama, prima dicendole di sbagliare nella scelta degli uomini, che sono tutti troppo più giovani di lei. In seguito le farà notare di essere molto diversa rispetto a quando ha iniziato il programma, ed insinuerà che lei si sia ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

