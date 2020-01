Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 17 Gennaio: ecco cosa accadrà (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di venerdì 17 Gennaio 2020. ecco dove eravamo rimasti: Il Mesia, dopo aver ingannato Carmelo, cerca di ottenere il sostegno di Francisca. Il figlio di Olmo, spinto dal sostegno di Maria, confessa alla matrona di sentirsi a disagio e di volere la fiducia che gli spetta, dopo aver dimostrato di essere cambiato. Del resto dopo il suo ritorno a Puente Viejo, Fernando si è mostrato molto diverso e la perdita di Maria Elena pare abbia di nuovo aperto il suo cuore ai sentimenti. Ma la Montenegro continua a non fidarsi del suo rivale, da sempre capace di pugnalarla alle spalle appena ne ha occasione. Anticipazioni Il Segreto di oggi venerdì 17 Gennaio: Il sottosegretario Juan Garcia Morales, a cui sono stati affidati i lavori per la ... Leggi la notizia su velvetgossip

