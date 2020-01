Anticipazioni Il cantante mascherato, Orietta Berti: “Ho avuto paura” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il cantante mascherato, seconda puntata. Orietta Berti (l’Unicorno) ammette: “Avevo paura” Come promesso, è tornata ad esibirsi con il costume dell’Unicorno Orietta Berti nella seconda puntata de Il cantante mascherato, andata in onda venerdì 17 gennaio 2020. La cantante di ‘Finchè la barca va’, lo ricordiamo, è stata la prima concorrente ad essere eliminata a Il cantante mascherato, dato che la volta scorsa il televoto non l’ha premiata e persino un membro della giuria (Flavio Insinna) ha indovinato che nel costume si nascondeva proprio lei. Dunque Milly Carlucci l’ha rifatta cantare, ovviamente fuori gara, nella puntata de Il cantante mascherato di stasera dove, prima di esibirsi, nella clip di presentazione Orietta Berti ha ammesso: “Venerdì scorso con la maschera quasi non vedevo e avevo paura”. Orietta Berti (Unicorno) ... Leggi la notizia su lanostratv

