Annamaria Sorrentino pista suicidio sempre più lontana, ricostruita dinamica caduta: dettagli drammatici (Di venerdì 17 gennaio 2020) Annamaria Sorrentino non si sarebbe suicidata. Dopo essere stata ricostruita dagli inquirenti la esatta dinamica della sua caduta, infatti, la possibilità che la 29enne campana abbia scelto di togliersi la vitta sarebbe più che remota, come del resto ha sempre sostenuto la sua famiglia. Cambiata l’ipotesi di reato da istigazione al suicidio a omicidio preterintenzionale e iscritto nel registro degli indagati il marito della vittima – “come atto dovuto” per consentire lo svolgimento dell’indagine a 360°, come precisato dall’avvocato di Paolo Foresta ospite di Chi l’ha visto? pochi giorni fa – la Procura di Vibo Valentia sta procedendo con la analisi dei telefoni cellulari di tutte le tre coppie presenti in casa al momento della precipitazione della ex Miss. I vicini di casa da subito hanno parlato di rumori inquietanti provenire dalla ... Leggi la notizia su urbanpost

