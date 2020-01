Anna Wolf, chi è la fidanzata americana di Andrea Denver del Grande Fratello Vip 2020 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Si chiama Anna Wolf, ha 23 anni ed è americana. Fa la modella e vive la sua vita privata tra New York e Miami, cercando ben volentieri di rimaner lontana dall'occhio indiscreto di Instagram e del profilo pubblico del suo fidanzato, il modello Andrea Denver attualmente impegnato al Grande Fratello Vip.Sarebbe questo, infatti, l'identikit della sua fidanzata Anna, ragazza tanto semplice quanto bella della quale lo stesso Andrea ha già più volte parlato all'interno della casa. I due giovani starebbero insieme da un anno e mezzo e, come raccontato da Andrea, la loro sarebbe una storia veramente molto vissuta: "Ci siamo separati due volte. È un tira e molla. Stiamo insieme da un anno e mezzo. Gli ultimi mesi li abbiamo fatti separati. Io ero a New York, lei nel suo paese con i suoi genitori. Adesso stiamo assieme. Il problema è la differenza di età. 5 anni, sembrano pochi, ma si fanno ... Leggi la notizia su blogo

