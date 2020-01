Android 10 finale su Samsung Galaxy Note 9 no brand Italia (N960FXXU4DSLB) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Arriva il turno anche del Samsung Galaxy Note 9 di ricevere in Italia l'aggiornamento ad Android 10, almeno per quanto riguarda gli esemplari no brand Italia, cui seguiranno poi tutti i modelli brandizzati nei prossimi giorni/settimane. La distribuzione OTA dovrebbe essere già partita, e con essa la possibilità di procedere nell'immediato all'installazione dell'ultima major-release dell'OS mobile di Big G, con tutte le novità annesse. Android 10 si accompagna alla One UI 2.0, l'interfaccia proprietaria di ultima fattura. Ci teniamo a precisare che si tratta della versione finale vera e propria, e non di un qualche firmware instabile che lascia il tempo che trova, ragion per cui potrete procedere subito all'installazione, senza darvi troppe preoccupazioni. Chi non volesse aspettare l'OTA (anche se ormai dovreste averlo già ricevuto), potrà pur sempre procedere all'installazione ... Leggi la notizia su optimaitalia

