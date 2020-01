AMC al TCA: Il futuro di The Terror, il trailer della serie con Jason Segel (Di venerdì 17 gennaio 2020) AMC Al TCA: il futuro di The Terror, tanti nuovi progetti e il trailer di Dispatches From Elsewhere di Jason Segel. Oltre ai vari annunci sul rinnovo di Better Call Saul e la data di debutto del secondo spinoff di The Walking Dead, AMC Networks (che non include solo il canale AMC) ieri ha anche annunciato una serie di nuovi progetti in sviluppo, che in Italia probabilmente arriveranno tutti su Amazon Prime Video. Vediamoli: Courtney B. Vance sarà il protagonista di 61st Street di AMC, creato e scritto da Peter Moffat (The Night Of, Your Honor). Il legal drama è prodotto da Michael B. Jorda e Alana Mayo per AMC studios. La serie racconterà la storia di Moses Johnson, un atleta afro-americano promettente che però si troverà in mezzo al sistema giudiziario corrotto di Chicago. Moses è stato arrestato perchè sospettato di far parte di una gang e da lì si troverà in mezzo a poliziotti e ... Leggi la notizia su dituttounpop

