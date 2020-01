Ambiente: Costa, medaglia d'oro ambientale al capitano De Grazia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il capitano di fregata Natale De Grazia è stato un brillante investigatore, che dal 1994 (in forza al Compartimento di Reggio Calabria) ha collaborato attivamente alle indagini sul traffico di rifiuti tossici e radioattivi in Calabria. La sua morte, avvenuta in giovane età, non è stata spiegata in modo convincente.Per onorarne al meglio la memoria, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa vorrebbe conferirgli un'onorificenza, dopo la medaglia d'oro al valor di Marina già assegnata in suo ricordo. Queste le parole del titolare del dicastero di via Cristoforo Colombo: "Ho attivato la procedura affinché il capitano Natale De Grazia venga insignito della medaglia d'oro ambientale, la benemerenza più alta della Repubblica Italiana, per il suo impareggiabile impegno come servitore dello Stato e per aver dedicato la sua vita fino in fondo per una causa come la tutela dell'Ambiente".Costa ha ... Leggi la notizia su blogo

c_di_lella : @Ereda_V @virginiaraggi Il confronto di CO2 tra un diesel di ultima generazione ed un auto elettrica è quasi identi… - ilnazionaleit : Costa e Pisani (Liguria Popolare): “Domenica a Sanremo stati generali di Liguria Popolare e tavola rotonda con tutt… - marino29b : RT @AgnesGallicchio: ?La rivoluzione green è iniziata! Ecco quanto ha fatto quest'anno il @mov5stelle, ce lo spiega direttamente il ministr… -