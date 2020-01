Amadeus e la polemica sul sessismo: “Ho detto una cosa sciocca, ma a Sanremo se ne parlerà molto” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Durante il preascolto delle canzoni del prossimo Festival di Sanremo, Amadeus ha risposto ad alcune domande dei giornalisti sui brani in gara, tornando anche un po' sulle polemiche che lo hanno colpito nei giorni scorsi, in particolare su Francesca Sofia Novello, ammettendo l'errore: "Sono la persona meno sessista che esista". Leggi la notizia su fanpage

