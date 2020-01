Alzheimer, la lingua che si parla incide sulla presentazione della malattia (Di venerdì 17 gennaio 2020) I segnali d’allarme che possono fare pensare ad una degenerazione del sistema nervoso, tipica ad esempio dalla malattia di Alzheimer e di alcune patologie vascolari, possono cambiare se si prende in esame il linguaggio. A dirlo è una ricerca condotta da Maria Luisa Gorno Tempini, dell’università della California, in collaborazione con ricercatori dell’ospedale San Raffaele di Milano. Lo studio è pubblicato su Neurology. Sotto osservazione l’afasia La ricerca ha preso in considerazione 38 persone sofferenti di afasia progressiva primaria, venti che parlavano inglese e diciotto di lingua italiana. In pratica con questa patologia, che può in qualche modo precedere la perdita dell’autonomia e della memoria tipiche della malattia di Alzheimer, si tende a perdere la capacità di capire il significato di quanto viene detto e diventa difficile pronunciare alcuni termini. Non deve ... Leggi la notizia su dilei

