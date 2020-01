Alta tensione a Parigi, Louvre bloccato | Scontri tra turisti e manifestanti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Alta tensione a Parigi: davanti al museo del Louvre Scontri tra turisti e manifestanti, che hanno bloccato l’accesso per protestare contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. Coloro che erano in fila, persone straniere ma anche connazionali, hanno fischiato e insultato i protestanti. Venerdì di scintille, quello di oggi in quel di Parigi. Disagi … L'articolo Alta tensione a Parigi, Louvre bloccato Scontri tra turisti e manifestanti proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

NativiItaliani : RT @MediasetTgcom24: Parigi, Louvre bloccato: alta tensione tra turisti e manifestanti #louvre - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Parigi, Louvre bloccato: alta tensione tra turisti e manifestanti #louvre - Ilamanenti : RT @MediasetTgcom24: Parigi, Louvre bloccato: alta tensione tra turisti e manifestanti #louvre -