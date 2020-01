Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: rischio valanghe da ‘debole’ a ‘moderato’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Pericolo valanghe ‘debole’ oggi e domani su tutto il territorio montano del Friuli Venezia Giulia, ma dal pomeriggio, il pericolo passera’ a ‘moderato’ ovunque. Per la giornata di domani, si legge nel bollettino, sono previste nevicate moderate, oltre i 600 metri. Potranno cadere 10-20 cm di nuova neve a 1500 metri. La nuova neve si depositera’ su un manto nevoso stabile ma caratterizzato dalla presenza negli strati superficiali di brine o strati ghiacciati che non garantiranno un buon legame. Dal pomeriggio saranno possibili distacchi spontanei di valanghe a debole coesione di piccole e di medie dimensioni dalle pareti e lungo i pendii più ripidi in tutte le esposizioni. Sui pendii ripidi posti oltre il limite del bosco, nelle zone di accumulo di nuova formazione, dal pomeriggio il distacco provocato di valanghe risulterà possibile anche con ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

AllertApc : RT @Allerta_Meteo: Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 18/01/2020, diramato dal @DPCgov il 17/01/2020 Ricevi #Allert… - infoitinterno : Meteo. Maltempo in arrivo in Veneto. Le previsioni: piogge e allerta per nevicate in fondovalle - Max_Genitoni : Meteo, in Emilia arrivano pioggia e neve. Allerta in collina -