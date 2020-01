Alimentazione: la cannabis presto nella dieta sulla nostra tavola (Di venerdì 17 gennaio 2020) cannabis in cucina? Da oggi è possibile. Dopo la pubblicazione dei limiti massimi di Thc, la pianta può essere utilizzata anche per la preparazione di pane e farina cannabis, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/piantina-cannabis-marijuana-1062908/) La cannabis può essere utilizzata in cucina. La notizia arriva proprio oggi, dopo la pubblicazione da parte della Gazzetta Ufficiale in cui vi sono presenti i limiti Thc per ciascuna pietanza. Da oggi in poi, sarà possibile preparare biscotti, oli, farine, pane, taralli e molto altro con la pianta in questione. Questa angiosperma è spesso utilizzata anche per chi ha scelto di seguire una dieta vegana, infatti, la cannabis è spesso usata per la creazione della ricotta 100% veg. La pianta sarà dunque utilizzata nella dieta quotidiana ed entrerà a far parte dell’Alimentazione di tutti. Grazie alla ... Leggi la notizia su chenews

