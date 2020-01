Alberto Urso a Sanremo 2020 con Il Sole Ad Est e il nuovo album (Di venerdì 17 gennaio 2020) Alberto Urso a Sanremo 2020 presenta il brano Il Sole Ad Est, in gara nella categoria dei Campioni. Il vincitore in carica del talent show Amici di Maria De Filippi è tra i 24 Big scelti dal direttore artistico Amadeus per la nuova edizione della kermesse canora che si terrà al Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai1 dal 4 all'8 febbraio 2020. Alberto Urso a Sanremo 2020 Per Alberto Urso il Festival di Sanremo è un sogno che si realizza dopo un 2019 particolarmente ricco di riconoscimenti e di soddisfazioni. Alberto scopre il Festival di Sanremo a 8 anni quando sua madre gli mostra il video del 1995 dove Andrea Bocelli canta Con Te Partirò.Alberto ricorda di essere rimasto colpito dall'accoglienza del pubblico: “Rimasi estasiato dal fatto che un tenore infiammasse il pubblico del festival della musica leggera. Pensai che sarebbe stato bello un giorno poter provare ... Leggi la notizia su optimaitalia

