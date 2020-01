Al Duel Village le celebrazioni per i 60 anni di Psycho (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il cinema Duel Village e l’associazione Caserta Film Lab celebrano i 60 anni di ‘Psycho’ con una serata-evento – in programma martedì 21 gennaio alle ore 19.45 – che svelerà aneddoti, curiosità, dettagli e segreti su uno dei più amati capolavori di Alfred Hitchcock, indiscusso maestro del brivido sul grande schermo. Ospite in sala il Professor Guido Vitiello, docente di ‘Teorie del cinema e dell’audiovisivo’ all’Università di Roma ‘La Sapienza’, collaboratore di testate giornalistiche come ‘Il Foglio’ e ‘Internazionale’ e autore del libro ‘Una visita al Bates Motel’, pubblicato da Adelphi, che offre una nuova chiave di lettura del film. Pagina dopo pagina, Vitiello ci accompagna per mano, come in una visita guidata, attraverso i luoghi del delitto ormai disabitati: il Bates Motel e la casa arcigna in cima alla collina, esaminando nel ... Leggi la notizia su anteprima24

Casertasera : VIDEO|AL DUEL VILLAGE DI CASERTA LE CELEBRAZIONI PE RI 60 ANNI DI PSYCO. OSPITE L’AUTORE DI “UNA VISITA AL BATES HO… - danielavolpecin : Caserta. Al Duel Village le celebrazioni per i 60 anni di Psycho - guidotweet : RT @Duel_Village: Il @Duel_Village e @casertafilmlab celebrano i #60anni di #Psycho di #AlfredHitchcock #martedi #21gennaio alle ore 20. In… -