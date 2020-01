Al Bano: figli, Romina Power, mamma (Di venerdì 17 gennaio 2020) Potrebbe esserci Al Bano Carrisi dietro la maschera del Leone de Il Cantante Mascherato, il nuovo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci su Rai1. Ma ecco alcune curiosità sul leone delle Puglie, uno dei protagonisti del gossip di casa nostra, oltre ad essere una delle voci più notevoli del panorama musicale.Nato a Cellino San Marco il 20 maggio del 1943 da una famiglia di contadini (la mamma Jolanda è scomparsa nel 2019 a 96 anni), a 17 anni abbandona il paese emigrando a Milano e avvicinandosi al Clan di Adriano Celentano. Nel 1966 debutta al Festival di Sanremo - il primo di tantissimi - con La voce del padrone, mentre l'anno dopo a Settevoci con Pippo Baudo.Al Bano: figli, Romina Power, mamma 17 gennaio 2020 05:50. Leggi la notizia su blogo

