Adriana Volpe, riscatto al GF Vip: “Magalli me ne ha fatte tante…” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ammettiamolo: era uno dei momenti più attesi di questa edizione del Grande Fratello Vip fin da quando Adriana Volpe è stata confermata come concorrente ufficiale. Oggi Adriana Volpe ha finalmente sganciato la prima bomba nella casa più spiata d’Italia, parlando del suo rapporto con Giancarlo Magalli. Durante un confronto con Barbara Alberti, la conduttrice ha raccontato nuovi aneddoti sul suo turbolento trascorso con Magalli. In effetti “turbolento” sembra quasi riduttivo, dopo una lite in diretta, la rottura totale a I Fatti vostri, la querela e l’allontanamento della Volpe dalla RAI. “Negli anni lui me ne ha fatte tantissime. Lavoravo con lui da 7/8 anni, sono l’unica a essere durata. Avevo il record. Le altre più di due anni non duravano. Perché lui le cambiava. Ti dico, nomi come Mara Carfagna, Matilde Brandi. Tutte duravano sempre pochissimo, in modo ... Leggi la notizia su velvetgossip

FranAltomare : Vabbè, poi avete il coraggio di venire a dirmi che Adriana Volpe non è una vera QUEEN. #GFVIP - GrandeFratello : Per Adriana Volpe arriva un messaggio molto speciale da parte del suo grande amore Gisele: 'Mamma, vinci per me' ??… - TaniaTortelli : E hano il coraggio di chiamarla MAMMA RAI. Ma andate in culo vai. #Adrianavolpe -