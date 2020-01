Adriana Volpe parla dei retroscena con Magalli e della querela: “Ecco come abbiamo iniziato a litigare” (VIDEO) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Negli ultimi 3 anni Adriana Volpe e Giancarlo Magalli si sono scontrati più volte sui social. La conduttrice è anche scoppiata a piangere in un’intervista rilasciata a Le Iene a causa di questa faida. Ieri la Volpe durante una chiacchierata con Barbara Alberti ha parlato di Magalli ed ha raccontato come mai i loro rapporti si sono incrinati. “Io sono durata per vari motivi. Vedi che i programmi mano a mano stanno perdendo share, anche perché è arrivata una forte concorrenza. Negli anni 90/00 non c’era il digitale. Quando una cosa funziona, perché toccarla? Questo era il concetto. Noi avevamo il record d’ascolto di tutto il daytime, avevamo lo share più alto. Perché cambiare un gruppo che funziona? Le rubriche che trattavo funzionavano benissimo e prendevano punti. Lui già al terzo anno aveva iniziato a dire ‘basta io con lei non lavoro più, bisogna ... Leggi la notizia su bitchyf

FranAltomare : Vabbè, poi avete il coraggio di venire a dirmi che Adriana Volpe non è una vera QUEEN. #GFVIP - GrandeFratello : Per Adriana Volpe arriva un messaggio molto speciale da parte del suo grande amore Gisele: 'Mamma, vinci per me' ??… - Daisy_94e : Il #GFVIP ha lasciato attiva la diretta su Salvo e tutte le stronzate che ha detto SOLO per gli faceva comodo (indi… -