“Adesso basta!”. Ambra Angiolini è una furia. Spara a zero contro tutti: parole che faranno discutere (Di venerdì 17 gennaio 2020) Festival di Sanremo senza pace. contro Amadeus e le sue parole scende in campo anche Ambra Angiolini. Lo fa a margine di un post scritto dalla collega Claudia Gerini che sui social ha scritto: “Come si fa nel 2020 a dire, in una conferenza stampa di un evento così popolare e seguito mainstream, una frase cosi sessista, così retrograda, così sbagliata? Ancora stiamo così?”. Per lei sarebbe sbagliato persino il modo di porre più attenzione ad Amadeus durante la conferenza (seduto al centro): “Un uomo al centro, che parla e ha diritto di parola, le donne come contorno di belle statuine, degne di stare lì sedute perché bellissime (all’uomo non è richiesta la bellezza, incredibile! Nonostante i 50 anni)”. Continua dopo la foto Gerini chiede che siano invertite le parti, magari per la prossima edizione di Sanremo: “Tutto ciò è inaccettabile. Ancora le donne che fanno paura ed è meglio che ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

