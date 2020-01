Accusato di abusi sessuali | padre scagionato dopo anni grazie al diario segreto della

PRETE Accusato DI ABUSI SUICIDA/ Padre Eduardo Lorenzo si spara prima del carcere : Padre Eduardo Lorenzo, PRETE argentino ACCUSATO di ABUSI sui minori, morto SUICIDA prima di essere incarcerato: si è sparato alla testa.

Suicida padre Eduardo Lorenzo - Accusato di abusi su minori. Stava per essere incarcerato : Un sacerdote argentino, accusato di abusi sessuali nei confronti di minori si è Suicidato ieri a La Plata, a 60 chilometri da Buenos Aires. Lo riferisce il quotidiano Clarin.Si tratta di padre Eduardo Lorenzo, accusato di almeno cinque casi di abuso, che si è sparato un colpo di pistola alla tempia nella sede della Caritas dove era temporaneamente alloggiato.Se suicidó el cura Eduardo Lorenzo, horas después de que ordenaran su ...

Suicida padre Lorenzo - Accusato di abusi su minori : stava per essere portato in carcere : La notizia trova ampio spazio oggi sui principali quotidiani argentini. I presunti abusi sarebbero avvenuti tra il 1990 e il...

Missionario Accusato di abusi su minori/ Video - pedofilia : le scuse della Caritas : La Cnn scopre le prove degli abusi sui minori di un sacerdote Missionario belga della Caritas, già accusato di violenze sessuali

Mandato di cattura per il vescovo argentino Zanchetta : è Accusato di abusi sessuali : La magistratura di Salta, in Argentina, ha emesso un Mandato di cattura internazionale nei confronti del vescovo argentino Gustavo Zanchetta, accusati di abusi sessuali ai danni di due seminaristi, aggravato dal fatto di essere stato commesso da un ministro di culto.La pm María Soledad Filtrín ha deciso di emettere il Mandato nei confronti dell’ex vescovo di Oran, considerato vicino a papa Francesco, dopo che lo stesso non ha ...

