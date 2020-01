Accademia Volley, parte domani il girone di ritorno: sfida contro l’Ottavima (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Comincia domani il girone di ritorno dell’Accademia. Nel pomeriggio, infatti, le giallorosse saranno di scena in trasferta contro l’Ottavima, terza trasferta di fila, se si esclude il recupero di fine anno con l’Ischia, prevista dal calendario. Dopo aver chiuso la prima parte della stagione al terzo posto, l’Accademia si affaccia al nuovo anno con l’obiettivo di ricucire il più possibile la distanza dalle due squadre che la precedono in classifica e, per far questo, occorre assolutamente fare bottino pieno in tutte le gare. La partita di domani non è affatto da sottovalutare: l’Ottavima è sesta, ma con una gara in meno, e quindi virtualmente quinta. Questo vuol dire una delle prime squadre nel secondo gruppo della classifica e quindi avversario ostico e insidioso. Lo dimostra anche la partita di andata, ... Leggi la notizia su anteprima24

