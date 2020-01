A Salvini non basta la bocciatura della Consulta, vuole anche raccogliere le firme per l’elezione del presidente della Repubblica (Di venerdì 17 gennaio 2020) Matteo Salvini non riesce a incassare una sconfitta senza rilanciare. Sempre nel nome del populismo. Ieri, la Corte Costituzionale ha bocciato la proposta di referendum sulla legge elettorale, una Consultazione popolare richiesta da otto consigli regionali a guida Lega o centro-destra. Una storia che non è piaciuta al leader della Lega che ha preso malissimo la bocciatura Consulta, affermando che la Corte Costituzionale stava bloccando il volere popolare (in realtà la richiesta di referendum è arrivata da otto consigli regionali e non attraverso le firme raccolte dagli elettori, mentre il popolo si sarebbe dovuto esprimere soltanto in un secondo momento) e che questo non è altro che il ritorno alla peggior politica italica. LEGGI anche > Il referendum della Lega sulla legge costituzionale è stato bocciato bocciatura Consulta, Salvini rilancia: vuole l’elezione diretta del ... Leggi la notizia su giornalettismo

