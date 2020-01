A Novara la rivoluzione della luce dei Divisionisti (Di venerdì 17 gennaio 2020) A Novara fino al 5 aprile, la mostra Divisionismo, la rivoluzione della luce, in corso al castello Visconteo Sforzesco, nel primo mese ha già visto sfilare oltre 4 mila visitatori. È un successo per la città piemontese, situata strategicamente proprio nel pieno dell'area di provenienza di alcuni fra i principali artisti che hanno utilizzato quella specifica tecnica pittorica alla fine dell'Ottocento, e per gli organizzatori della mostra, la Fondazione Castello Visconteo e l'associazione Mets Percorsi d'arte. Giuseppe Pellizza da Volpedo, Angelo Morbelli e Carlo Fornaro, ma anche il più famoso pittore delle Alpi, Giovanni Segantini, nato in Trentino ma operante soprattutto in Engadina, sono rappresentati con una settantina di opere suddivise in otto sezioni tematiche negli spazi del Castello. La mostra è curata dalla più importante studiosa di Segantini e dei ... Leggi la notizia su agi

